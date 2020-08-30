سورية.. التغيير يطال 14 وزارة في التشكيلة الحكومية الجديدة

المصدر: دمشق - د. ب. أ

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد مرسوماً بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة حسين عرنوس.

ووفق المرسوم،احتفظ وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والإعلام بمناصبهم في حين طال التغيير 14 وزارة أبرزها الزراعة والمالية والعدل والتربية.

ويبلغ عدد وزراء الحكومة الجديدة 28 وزيراً إضافة إلى أربعة وزراء دولة.

وجرى تكليف عرنوس بتشكيل الحكومة يوم الثلاثاء الماضي بعد توليه منصبه في 11 يونيو الماضي بعد إقالة رئيس الوزراء عماد خميس.

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