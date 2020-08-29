العالم يسجل نحو 25 مليون إصابة بـ "كورونا"

المصدر: رويترز-عواصم

أظهر إحصاء، لـ"رويترز"، أن أكثر من 24.61 مليون شخص، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 832,804 أشخاص توفوا جراء الفيروس، فيما بدأت بعض البلدان استخدام الروبوتات للتعامل مع مرضى "كوفيد-19".

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة، وجاءت البرازيل في المركز الثاني، فيما جاءت الهند في المركز الثالث، وحلت روسيا بالمركز الرابع.

وفي المكسيك، يتنقل روبوت صغير بين الغرف لتفقد مرضى "كوفيد-19"، في أحد مستشفيات مكسيكو، ومدّهم بالدعم النفسي، مقللاً احتمالات انتقال العدوى إلى أفراد الطواقم الطبية.

ويقول الإنسان الآلي، البالغ طوله 140 سنتيمتراً، ووزنه 37 كيلوغراماً: "مرحباً! أنا الروبوت الصغير لالوتشي. ما اسمك؟"، قبل أن يؤدي دور حلقة الوصل بين المريض ومعالجة نفسية.

وتتيح شاشة موضوعة على الجزء العلوي من الروبوت، التواصل بين الجانبين، مع تفادي مخاطر الإصابة الناجمة عن الاحتكاك الجسدي.

وتوضح أخصائية علم النفس العصبي، لوسيا ليديسما، في "مستشفى 20 نوفمبر"، لوكالة "فرانس برس"، أن الروبوت "ينتقل بمفرده، وهو يتيح إقامة علاقة بين المريض وأقربائه، كما يسمح بالتواصل مع الطاقم الطبي".

وتشير المسؤولة عن استراتيجية مكافحة فيروس كورونا المستجد، في المستشفى، ساندرا مونيوز، إلى أن هذه الخدمة الجديدة "مفيدة لنا على صعيد صحة المريض الذهنية".

وبدأت الاستعانة بالروبوت في المستشفى في يوليو، بصفته "معالجاً مساعداً" في قسم العناية بمرضى "كوفيد-19".

وبالإضافة إلى دوره كحلقة وصل، يصدر الروبوت أصواتاً مهدئة للأعصاب، لتخفيف الضغط النفسي الناجم عن عزلة المرضى.

كما أن الروبوت، المصنّع في المكسيك، مزود بتكنولوجيا للتعرف إلى الوجوه، ويتنقل بالاستعانة بأجهزة استشعار.

وسجلت المكسيك، التي تعد 128 مليون نسمة، نحو 580 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ونحو 63 ألف وفاة، وهي كذلك من أعلى بلدان العالم تضرراً بالوباء.

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