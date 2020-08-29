رئيس وزراء اليابان شينزو آبي يستقيل لأسباب صحية

المصدر: طوكيو ■وكالات

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أطول رئيس للوزراء بقاء في سدة الحكم بالبلاد، استقالته أمس لدواعٍ صحية، منهياً اضطلاعه بمهام قيادة ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد أن سعى لإنعاش نموه وتعزيز دفاعاته.

وقال آبي (65 عاماً) في مؤتمر صحافي: «قررت أن أستقيل من رئاسة الوزراء لأنني أعتقد أنه ليس بوسعي الاستمرار في المنصب ما لم تكن لدي ثقة في قدرتي على أداء مهام الوظيفة التي أوكلها لي الشعب».

وأضاف أنه قرر الاستقالة الآن لتجنب حدوث فراغ في السلطة في وقت تتأقلم فيه البلاد مع تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال: «أعتذر من أعماق قلبي لأنني رغم كل الدعم من الشعب الياباني، سأترك المنصب قبل انتهاء فترة ولايتي بعام كامل».

وتابع آبي قائلاً إنه يشعر «بأسف عميق» لفشله في تغيير دستور اليابان الذي ينبذ الحرب وإبرام معاهدة سلام مع روسيا بعد الحرب العالمية الثانية على أساس الخلاف الإقليمي، أو حل مشكلات المواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم بيونغ يانغ قبل عقد من الزمن.

وتلك هي المرة الثانية التي يستقيل فيها آبي بسبب حالته الصحية، إذ إنه استقال من المنصب في 2007 بعد أن أمضى عاماً واحداً فيه ولأسباب صحية أيضاً.

ويعاني آبي مرض التهاب القولون التقرحي منذ سنوات، وأثار تردده على المستشفى مرتين في غضون أسبوع واحد في الآونة الأخيرة تساؤلات حول ما إذا كان بإمكانه البقاء في المنصب حتى نهاية ولايته زعيماً للحزب ورئيساً للوزراء في سبتمبر 2021.

وعبرت حكومات مختلفة عن الأسف لاستقالة آبي.

ففي موسكو قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الكرملين يأسف للاستقالة، واصفاً علاقات العمل بين آبي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها «رائعة».

كما أبدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أسفها لاستقالة آبي وقالت للصحافيين «آسف لاستقالته وأتمنى له كل الخير. عملنا معاً على خير وجه».

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بسجل آبي وكتب على «تويتر»: «شينزو آبي حقق أشياء عظيمة خلال رئاسة حكومة اليابان، لبلده وللعالم». وأضاف: «شكراً لكل ما قدمته خلال سنوات الخدمة وأتمنى لكم الصحة».

وعبّرت كوريا الجنوبية أيضاً عن أسفها وقالت إن آبي لعب دوراً قوياً في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتطلق استقالة آبي سباقاً على القيادة داخل الحزب الديمقراطي الليبرالي، وسيتعين انتخاب من يفوز فيه رسمياً في البرلمان. وسيقود الزعيم الجديد للحزب الحاكم البلاد رئيساً للوزراء لما تبقى من ولاية آبي. وذكرت وسائل إعلام أن وزير الدفاع السابق شيغيرو ايشيبا ووزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا أبديا اهتماماً بشغل المنصب، ومن بين الأسماء الأخرى المطروحة مستشار آبي المقرب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا.

وكسر آبي يوم الاثنين رقماً قياسياً لأطول فترة متتالية في منصب رئيس الوزراء، والذي كان يحمله عمه الأكبر إيساكو ساتو قبل نصف قرن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news