مصر: القبض على القائم بأعمال المرشد العام لـ «الإخوان»

المصدر: القاهرة ■د.ب.أ

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، مختبئاً بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس شرق العاصمة المصرية القاهرة. وقالت الوزارة في بيان أمس: «استمراراً لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد، ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التي تتولى إدارة التنظيم الإخواني على المستويين الداخلي والخارجي، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ الإخواني الهارب محمود عزت من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة أخيراً وكراً لاختبائه». وأضاف البيان أنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم دهم الشقة وضبط الإخواني، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة.

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