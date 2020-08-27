البحرين تسمح بإعادة فتح المساجد لأداء صلاة الفجر فقط

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قررت مملكة البحرين، اليوم، فتح المساجد تدريجياً، وذلك بأداء صلاة الفجر فقط يومياً، ابتداء من يوم غد الجمعة.

وذكر بيان لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية أنه تقرر فتح المساجد لصلاة الفجر فقط في جميع المناطق وبحسب جاهزية كل منها، مؤكدة على إبقاء تعليق صلاة الجمعة عدا جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي بعدد محدود.

وجاء في بيان الوزارة، المنشور في الصحف البحرينية: "سيتم اقتصار فتح المساجد على أداء صلاة الفجر للرجال فقط، ويمنع فتحها لأي غرض آخر، وأن يكون فتح المساجد تحت إشراف ورقابة إدارة الأوقاف المعنية وتبعاً للاشتراطات الصحية".

وشددت الوزارة على أنه سيتم إيقاف الصلاة في المساجد التي لا تلتزم بالاشتراطات الصحية والتنظيمية والتي تمثل خطراً على الصحة العامة.

وأكدت الوزارة أن الشروط اللازمة للعودة التدريجية في إقامة العبادات الجماعية وفق الاحترازات والاحتياطات والاستعدادات اللازمة وفق ما تحددها الجهات الطبية المختصة وتحت رقابتها وتتمثل فيما يلي:

- منع التجمع والتزاحم عند أبواب الجوامع والمساجد خلال عملية الدخول والخروج منها مع ترك مسافة لا تقل عن مترين بين كل شخص وآخر.

- فتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وتحديد الوقت بين الأذان والإقامة بـ5 دقائق وإغلاق المساجد بعد انتهاء الصلاة بـ10 دقائق، وإخراج المصلين منها بعد انتهائهم من الصلاة بشكل متدرج ومنظم من دون أي تأخير أو تزاحم.

- منع المصلين من المكوث في المسجد من بعد الصلاة والتوجيه بأداء السنن في المنازل.

- توجيه الناس لأداء الصلاة في المساجد الأقرب إلى بيوتهم.

- منع دخول المرضى والنساء والصغار دون 15 سنة للمساجد، مع حث كبار السن على أداء الصلاة في البيوت إن كانت هناك أسباب شرعية تدعو إلى ذلك.

- يمنع منعا باتا لمن كان عنده يقين أو غلبة ظن بأن حضوره إلى المسجد سيتسبب في مرضه أو مرض الناس، بالدخول إلى المساجد ووضع عقوبات رادعة وواضحة لذلك.

- إغلاق أماكن الوضوء والحمامات ودورات المياه والثلاجات وصنابير المياه بشكل كامل، مع توجيه الناس بالوضوء قبل الذهاب إلى المسجد.

- إلزام المصلين بإحضار سجاداتهم الشخصية معهم، ومنعهم من تركها في المسجد بعد الصلاة.

- إلزام المصلين بارتداء الكمامات قبل دخولهم للمسجد وعند تواجدهم بداخله مع عدم إدخال أي شخص لا يرتديها.

- قياس درجة حرارة المصلين قبل دخولهم إلى المسجد، والتأكد من عدم وجود أية أعراض عليهم.

- حث الناس على استخدام المعقمات والمطهرات الخاصة بالأيدي والملابس قبل دخول المسجد.

- جعل أبواب المساجد مشرعة قبل الصلاة وبعدها لتسهيل عملية الدخول والخروج، وحتى لا يلمسها أي أحد بقدر الإمكان، مع تعقيم المقابض بعد كل صلاة بشكل مستمر.

- رفع جميع المصاحف، مع منع استخدامها، وتوجيه الناس بقراءة القرآن من مصاحفهم الخاصة وهواتفهم المحمولة.

- يراعى التباعد الجسدي بين المصلين من جميع الاتجاهات.

- تعقيم الكراسي مع تقليل عددها بحيث لا تتجاوز مقدار الحاجة الفعلية.

- منع الناس من المصافحة.

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