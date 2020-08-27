إيران توافق على تفتيش موقعين نوويين مشبوهين

المصدر: فيينا - أ.ف.ب

وافقت إيران على طلب تقدمت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منذ أشهر، للدخول إلى موقعين نوويين مشبوهين، وفق ما جاء في بيان مشترك، أمس، صادر عن الوكالة وإيران.

وجاء في البيان أن «إيران تمنح بشكل طوعي للوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى موقعين تحددهما الوكالة»، وأضاف: «تمّ التوافق على تواريخ دخول (مفتشي) الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأنشطة التحقق»، من دون تحديد المواعيد في البيان.

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