روسيا تبدأ تجارب لقاح «كورونا»على 40 ألف شخص

المصدر: موسكو - رويترز

قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي اليوم الأربعاء إن روسيا تبدأ مرحلة جديدة من التجارب السريرية للقاح «سبوتنيك-5» المضاد لفيروس كورونا المستجد ستشمل أكثر من 40 ألف إنسان في موسكو.

وأضاف الصندوق، الذي يدعم اللقاح، أن تجارب مماثلة ستجرى في خمس دول أخرى.

وحصل اللقاح، الذي وافقت عليه روسيا، على إشادة بأنه آمن وفعال من السلطات وعلماء روس في أعقاب شهرين من تجارب بشرية على نطاق صغير، لم يتم حتى الآن الإعلان عن نتائجها.

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