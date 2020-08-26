الأردن يفرض حظر تجول في عمان والزرقاء بعد تزايد إصابات «كورونا»

المصدر: عمان - أ. ف. ب

قررت الحكومة الأردنية الأربعاء فرض حظر تجول في العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء بعد غد الجمعة بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فيهما.

وألغى الأردن في يونيو الحظر الشامل أيام الجمعة واكتفى بالحظر الليلي اليومي في عموم المحافظات من الساعة 23,00 حتى الساعة السادسة صباحا، ولكن ارتفاع عدد الإصابات المحلية في هاتين المحافظتين منذ مطلع الشهر الحالي أثار قلق السلطات ودفعها إلى العودة إلى هذا الخيار.

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في إيجاز صحافي «سيتم تنفيذ حظر تجول شامل طوال يوم الجمعة 28 أغسطس في محافظتي العاصمة عمان والزرقاء (23 كلم شمال شرق عمان) وذلك في ظل استمرار تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في هاتين المحافظتين».

وأضاف العضايلة، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، «الحظر الشامل يهدف إلى تقليل فرص ومدد المخالطة (بين الناس) وهو السبب الرئيس في نشر عدوى كورونا، ويمكّن فرق التقصي الوبائي من تركيز جهودها على تقصي بؤر انتشار الوباء».

وأوضح أن تنفيذ «إغلاقات محدودة وبشكل مرن يساهم في تحقيق التوازن بين حماية صحة المواطنين واستدامة الاقتصاد».

وبحسب العضايلة تستثنى من الحظر الشامل «الكوادر الطبية والتمريضية العاملة، فيما ستمنح تصاريح لعدد محدود من العاملين على إدامة بعض القطاعات الحيوية».

وبحسب وزارة الصحة، سجل الأردن 413 إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد منذ السابع من الشهر الحالي بعد أن كانت تقتصر الإصابات على الأردنيين العائدين من الخارج والمقيمين في أماكن الحجر الصحي.

وسجّل الأردن حتى اليوم 1756 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و15 وفاة فقط، بحسب الأرقام الرسمية.

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