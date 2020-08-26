اليابان تحذر من السفر إلى 13 دولة بينها دولة عربية

المصدر: طوكيو - د. ب. أ

أصدرت اليابان تحذيرا من السفر اليوم الأربعاء إلى 13 دولة، معظمها في إفريقيا، وسط مخاوف بشأن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، طبقا لما ذكرته وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء اليوم.

وقالت وزارة الخارجية إن تلك الخطوة ترفع عدد الدول والمناطق بموجب تحذير المستوى الثالث من السفر إليها بسبب الأمراض المعدية إلى 159. وهذا المستوى أقل بمستوى واحد من تحذير المستوى الرابع وهو الأعلى مستوى، والذي يدعو إلى الإجلاء الفوري.

والدول الـ13 التي أصدرت اليابان اليوم تحذيرا من السفر إليها هي بوتان وجزيرة (ترينيباد وتوباغو) وبيليز وإثيوبيا وجامبيا وزامبيا وزيمبابوي وتونس ونيجيريا وجنوب السودان ورواندا وليسوتو.

وتواصل اليابان تنفيذ الضوابط الحدودية الصارمة لمنع انتشار الفيروس، حيث حظرت دخول المواطنين الأجانب من 146 دولة ومنطقة.

واستقبلت اليابان حوالي 3800 مسافر أجنبي في يوليو الماضي وهو تراجع على أساس سنوي بنسبة 9ر99 بالمئة للشهر الرابع على التوالي.

وتراجع عدد المواطنين الأجانب الذين غادروا اليابان في يوليو الماضي بنسبة 8ر98 بالمئة ليصل إلى حوالي 20 ألفا و300 شخص.

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