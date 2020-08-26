لبنان يوقف «داعشيا» سوريا خطط للقيام بعمليات إرهابية في الجميزة

المصدر: بيروت - د. ب. أ

أعلنت قوى الأمن في لبنان توقيف «داعشي» خطط للقيام بعمليات ارهابية في منطقة الجميزة بالعاصمة بيروت.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بلاغ صحافي أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام» اليوم، إن ذلك يأتي في إطار خطة عمل الأمن الوقائي المتبعة من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وبخاصة لجهة متابعة وملاحقة الأشخاص المشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية.

وأضافت أنه نتيجة عمليات الرصد الدقيقة، تمكنت الشعبة من تحديد هوية شخص سوري الجنسية ينتمي إلى تنظيم «داعش» الإرهابي وتوقيفه في 18 أغسطس الجاري من قبل قوة خاصة في الشعبة.

وأشارت إلى أنه بالتحقيق مع السوري اعترف بانتمائه إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وخضع عام 2016 لدورة شرعية في سورية مدتها 40 يوما لدى التنظيم، ودخل إلى لبنان خلسة وتنقل بين العديد من المناطق اللبنانية.

أوضحت المديرية أن الموقوف اشترك في العديد من المجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تضم مناصرين للتنظيم الإرهابي، وقام بنشر وترويج أفكار ومعتقدات التنظيم وتبادل أخباره وإصداراته.

وكشفت عن رغبة الموقوف مؤخرا بالعودة إلى سورية للالتحاق بالمجموعات التابعة لـ«داعش»، وعندما لم يتمكن من العودة لعدم حيازته أوراق ثبوتية، استعاض عن ذلك بالتخطيط للقيام بعمليات إرهابية في لبنان، بحيث تواصل مع شخص في الموصل وآخر في سورية واستحصل منهما على فتاوى لقيامه بعملية «إنغماسية» تستهدف عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، في محلة الجميزة تحديدا.

ولفتت إلى أن الموقوف بعد حصول الانفجار بيوم واحد، انتقل إلى الجميزة، حيث عمل في مجال رفع الأنقاض والزجاج المحطم، لقاء بدل مالي، وأثناء عمله في المنطقة المذكورة، شاهد دوريات للجيش اللبناني ولقوى الأمن الداخلي تتجول في المحلة على متن آلياتها، فتولدت لديه فكرة استهداف الدوريات بقنابل يدوية، كان ينوي الحصول عليها من أحد المخيمات الفلسطينية في لبنان.

وطبقا للبيان، «أودع الموقوف لدى القضاء المختص».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news