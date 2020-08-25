السعودية تسجل 42 حالة وفاة و1175 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

المصدر: عواصم وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 42 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 3691 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحافي أمس، إلى تسجيل 1175 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 308 آلاف و654 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 2745 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 282 ألفاً و888 شخصاً.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس، تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء مرض «كوفيد-19» الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 518.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، إنه تم تسجيل 432 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 80 ألفاً و960 حالة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 19 حالة جديدة.

وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد، في بيان عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» بخروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات.

وفي رام الله، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس، تسجيل 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وأربع حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وقالت إن مدينة نابلس شهدت وفاة واحدة بينما كانت هناك حالتان في القدس والوفاة الرابعة في بلدة بني نعيم في محافظة الخليل.

• 432 إصابة جديدة بـ«الفيروس» في الكويت.

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