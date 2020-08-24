إيطاليا تستبعد فرض عزل عام جديد رغم زيادة الإصابات

المصدر: روما - رويترز

قال وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا، في مقابلة مع صحيفة أمس، إن حكومة بلاده لا تفكر في فرض عزل عام جديد لكبح انتشار فيروس كورونا، على الرغم من الزيادة المستمرة في عدد الإصابات الجديدة على مدار الشهر الماضي.

وأعلنت السلطات، أول من أمس، تسجيل 1071 إصابة جديدة بالفيروس، لتتخطى بذلك عتبة الـ1000 إصابة يومياً لأول مرة منذ خففت الحكومة إجراءات العزل العام الصارمة في مايو. وإيطاليا واحدة من أكثر الدول الأوروبية تأثراً بالجائحة، إذ سجلت أكثر من 35 ألف حالة وفاة.

وقال سبيرانتسا لصحيفة «لا ستامبا» اليومية «لن نفرض عزلاً عاماً جديداً»، مضيفاً أن الوضع الراهن لا يُقارن بفبراير ومارس عندما كان المرض ينتشر بشكل خارج عن السيطرة، وكان من الصعب حينها تتبع المصابين به وعزلهم.

وتابع قائلاً «أنا متفائل لكني حذر. جهاز الصحة الوطني أصبح أقوى بكثير».

وأضاف أن إيطاليا ضاعفت عدد الأسرَّة في وحدات العناية المركزة.

ولايزال عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في إيطاليا أقل بكثير مما تسجله إسبانيا وفرنسا. كما أن عدد الوفيات اليومي منخفض.

إيطاليا ضاعفت عدد الأسرَّة في وحدات العناية المركزة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news