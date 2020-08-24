بريطانيا: التغيّب عن المدارس أخطر على الأطفال من «كورونا»

المصدر: لندن - رويترز

نادى كبار مسؤولي القطاع الصحي في المملكة المتحدة بضرورة عودة الأطفال إلى المدارس بعد عطلة الصيف، محذرين من أن عدم انتظامهم في التعليم أكثر خطراً عليهم من الإصابة بـ«كوفيد-19».

ويمثل البيان المشترك النادر الصادر عن كبار مستشاري الصحة لحكومات إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية دفعة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي قال إن عودة الأطفال إلى المدارس تمثل أولوية وطنية.

وتراجعت الثقة في نهج الحكومة بخصوص التعليم أثناء جائحة فيروس كورونا الأسبوع الماضي، عندما اضطر وزير التعليم جافين وليامسون إلى تعديل نتائج الامتحانات بشكل محرج.

وقال المستشارون في البيان الذي نشر في وقت متأخر أمس السبت «قلة قليلة، إن وجدت، من الأطفال أو المراهقين ستتعرض لضرر طويل الأمد من (كوفيد-19) بسبب الذهاب إلى المدرسة».

وأضافوا «يجب أن يُقاس هذا بالضرر طويل الأمد الذي سيلحق بالعديد من الأطفال والشبان نتيجة عدم الذهاب إلى المدرسة».

وقال البيان إن الأدلة أظهرت أن الافتقار إلى التعليم زاد من عدم المساواة، وقلل من الفرص وقد يفاقم مشكلات الصحة البدنية والنفسية.

وعلى النقيض من ذلك، هناك أدلة واضحة على أنه حتى إذا أصيب الأطفال بـ«كوفيد-19» عادة لا تكون الإصابة خطيرة، ونادراً ما تؤدي إلى الوفاة.

الأدلة أظهرت أن الافتقار إلى التعليم زاد من عدم المساواة.

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