تحذير فرنسي من خطورة انتقال «كورونا» من الشباب إلى كبار السن

المصدر: باريس - د.ب.أ

حذّر وزير الصحة الفرنسي أوليفر فيران، أمس، من خطورة تزايد انتقال فيروس كورونا من الشباب إلى كبار السن والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى. وقال فيران لصحيفة «جورنال دي ديمانش»، إن الفيروس يتفشى بصورة أكبر أربع مرات بين من هم أقل من 40 عاماً مقارنة بمن هم أكثر من 65 عاماً. وأضاف أنه في حال تسارعت وتيرة تفشي الفيروس بين من هم أصغر سناً، سيكون الأكبر سناً معرضين لخطر الإصابة بالفيروس. وقال الوزير مؤكداً «نحن في وضع خطير».

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