"قوات التحالف" تعترض وتدمر طائرتين بدون طيار "مفخختين" وصاروخا بالستيا أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه السعودية

المصدر: الرياض - وام

تمكنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" صباح اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" في الأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.. صرح بذلك العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" .

وكانت قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن " قد أعلنت أمس عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي - في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية " واس" - أن قوات التحالف المشتركة تمكنت أيضا مساء أمس من اعتراض وتدمير عدد /1/ صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة "جازان" وقد اتخذت المليشيا الحوثية الإرهابية الأعيان المدنية والمدنيين دروعاً بشرية لمكان إطلاق الصاروخ البالستي.

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