سهى عرفات: أعتذر باسم شرفاء فلسطين عن إساءة البعض إلى الإمارات الحبيبة

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

تقدّمت سهى عرفات، قرينة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، باعتذار للشعب الإماراتي وقيادته، عن إساءة بعض الفلسطينيين للإمارات ورموزها.

وكتبت سهى عرفات على صفحتها الرسمية على موقع التواصل «إنستغرام»: «أريد أن أعتذر باسم الشرفاء من الشعب الفلسطيني إلى الشعب الإماراتي وقيادته عن إساءة البعض لدولة الإمارات الحبيبة».

وتابعت قرينة الزعيم الفلسطيني الراحل: «هذه ليست من شيمنا وأخلاقنا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا».

وأكدت أن «الاختلاف بالرأي لا يفسد للود قضية».

ووجهت سهى عرفات رسالة مهمة للأجيال الجديدة من الفلسطينيين أن: «تقرأ التاريخ جيداً لتعرف كيف كانت الإمارات ماضياً وحاضراً تدعم الشعب الفلسطيني والقضية ولحد الآن».

وأعادت الاعتذار لشعب وقياده الإمارات «عن أي ضرر صدر من أي فلسطيني لهذا الشعب المعطاء اللطيف الذي استقبلنا دائماً بكل ترحاب».

وبشكل خاص ختمت سهى عرفات رسالتها بالقول: «أعتذر من أم الإمارات سمو الشيخه فاطمة بنت مبارك عن هذه التصرفات غير المسؤولة».

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