ترامب: أميركا ستعيد جميع العقوبات على إيران

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "أميركا ستفرض عقوبات أممية سريعة على إيران"، وأضاف، في مؤتمر صحافي اليوم، أن العقوبات ستكون بموجب آلية "سناب باك".

وقال ترامب: "طلبت من وزير الخارجية مايك بومبيو إخطار مجلس الأمن الدولي بأن الولايات المتحدة تعتزم إعادة فرض كلّ العقوبات الأممية عملياً على إيران والمعلّقة حتى اليوم".

وتتيح آلية "سنابّاك" إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران، إذا ما طلبت دولة طرف في الاتفاق النووي المبرم مع طهران في 2015 بسبب انتهاك طهران للتعهّدات، المنصوص عليها في الاتفاق.

وشدد ترامب "إيران لن تمتلك السلاح النووي أبدا". وأضاف أنها خرقت بشكل كبير الاتفاق النووي منذ 2015.

واعتبر أن "الاتفاق النووي الذي وقعه أوباما مع إيران كان غبيا"، وأضاف: "الاتفاقات التي وقعها أوباما لم تكن في مصلحة بلادنا".

وقال: "لم يعد لإيران المال لتمويل القاعدة والجماعات الإرهابية". مؤكداً أن "واشنطن ستحمل الصين وروسيا المسؤولية، إذا حاولتا منع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران".

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