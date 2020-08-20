السيسي يوجه الجيش بالاستعداد القتالي لحماية أمن مصر

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي.

جاء ذلك، خلال اجتماع السيسي، أمس، مع قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، حسبما أفاد بيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

ووفق المتحدث الرسمي، فإن الرئيس المصري «وجه بالاستمرار في الحفاظ على الكفاءة وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل لعناصر القوات المسلحة لحماية أمن مصر القومي».

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