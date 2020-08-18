سورية.. مقتل جنرال روسي إثر انفجار عبوة ناسفة

أصيب ثلاثة عسكريين روس بانفجار عبوة ناسفة في طريق عودتهم بعد القيام بعملية إنسانية في مدينة دير الزور.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الثامن عشر من شهر أغسطس، وأثناء عودة رتل بعد القيام بعملية إنسانية على بعد 15 كم من مدينة دير الزور، انفجرت عبوة ناسفة خلال تحرك السيارات".

وتابع البيان: "أدى الانفجار لمقتل مستشار عسكري روسي برتبة جنرال، وإصابة ثلاثة عسكريين مرافقين له بجروح".

وأعلن مركز المصالحة الروسي في سورية في وقت سابق، أن المسلحين في سورية يستهدفون مواقع القوات السورية ويحاولون مهاجمة قاعدة حميميم.

كما أكد بيان المركز أن التواجد غير الشرعي للولايات المتحدة شرق الفرات أصبح سببا رئيسيا لعرقلة الحوار بين الأطراف المتحاربة.

وأضاف البيان: "روسيا وسورية مستعدتان لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسوية الوضع في شرق الفرات واستئناف الحوار الوطني".

وأوضح البيان أن الوضع في المناطق الواقعة خارج سيطرة السلطات السورية في دير الزور يتأزم يوما بعد يوم.

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