قرقاش: معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجّها إلى إيران
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش أن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجّهاً إلى إيران.
وقال قرقاش في تغريدة عبر "تويتر": "معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجّهاً إلى إيران، نقولها ونكرّرها. ولا نقبل التدخل في قراراتنا كما نرفض التهديد والوعيد سواء كان مبعثه التنمر أو القلق".
وأضاف: "القرارات الاستراتيجية تحوليّة ولها وقعها وتأثيرها، وقرارنا مستقبلي يعزّز موقعنا وتنافسيتنا".
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