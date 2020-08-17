قرقاش: معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجّها إلى إيران

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  • متابعة موقع الإمارات اليوم
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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش أن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجّهاً إلى إيران.

وقال قرقاش  في تغريدة عبر "تويتر": "معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجّهاً إلى إيران، نقولها ونكرّرها. ولا نقبل التدخل في قراراتنا كما نرفض التهديد والوعيد سواء كان مبعثه التنمر أو القلق".

وأضاف: "القرارات الاستراتيجية تحوليّة ولها وقعها وتأثيرها، وقرارنا مستقبلي يعزّز موقعنا وتنافسيتنا".

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