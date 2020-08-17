السعودية تستأنف الدراسة عن بُعد

المصدر: القاهرة - رويترز

أعلن وزير التعليم السعودي حمد بن محمد آل الشيخ أمس، أنه سيجري استئناف الدراسة لجميع المراجل التعليمية في المدارس الحكومية السعودية عن بُعد خلال الأسابيع السبعة الأولى من العام الدراسي الجديد الذي يبدأ في 30 أغسطس، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال الوزير في تصريحات بثتها قناة «الإخبارية» السعودية إنه خلال تلك الفترة سيجري «تقييم الوضع للنظر في ما يتبقى من أسابيع الدراسة بالفصل الأول من العام الدراسي».

وأضاف أن الدراسة في الجامعات ومؤسسات التدريب التقني ستكون «عن بُعد للمقررات النظرية وحضورياً للمقررات العملية».

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