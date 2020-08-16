"فاشينستا" كويتية وشقيتقها تنضمان لقضية غسيل أموال "مشاهير السوشيال ميديا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشف مصدر أمني لصحيفة "القبس"، أن نيابة الأموال العامة وأمن الدولة في الكويت، فاجأ "الفاشينستا" عهود العنزي، وشقيقتها بتفتيش مقر عملهما وصالونهما في منطقة شرق.

وكان مصدر مطلع قد كشف، أمس السبت، أن النيابة العامة تلقَّت 15 بلاغاً جديداً بجرائم غسل الأموال؛ ليرتفع بذلك عدد المحالين من "وحدة التحرّيات" إلى نحو 40 بلاغاً.

وقال المصدر: "إن بين البلاغات الجديدة 6 ضد مشاهير جدد، إضافة إلى بلاغات أخرى ضد شركات، ووافدين تضخّمت أرصدتهم أيضاً".

ووفق المصدر، فإن أبرز المُبلَّغ عنهم، عبدالله الجاسر "عبودكا"، عهود العنزي، سندس القطان.

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