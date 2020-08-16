ايطاليا تغلق النوادي الليلية وتفرض وضع الكمامة مساءً في الأماكن العامة

المصدر: روما – أ ف ب

اعلنت إيطاليا، اليوم الأحد، إغلاق النوادي الليلية وفرضت وضع الكمامة مساء في الاماكن العامة للحد من تجدد انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووقع وزير الصحة روبرتو سبيرانزا مرسوما يدخل الاثنين حيز التنفيذ ويأمر بوضع الكمامة بين الساعة 18,00 والساعة 6,00 في الأماكن العامة التي تشهد "تجمعات".

كذلك، ينص المرسوم على إغلاق النوادي الليلية بفضاءيها الداخلي والخارجي.

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