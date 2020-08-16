"قوات التحالف" تعترض وتدمر صاروخا باليستيا أطلقته ميلشيا الحوثي باتجاه السعودية

المصدر: الرياض - وام

أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض و تدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة العربية السعودية.

و أكد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في تصريح له أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض و تدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية و المدنيين بالمنطقة الجنوبية بالمملكة .

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