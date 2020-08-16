عبدالله بن زايد و وزير خارجية إسرائيل يدشنان خطوط الاتصال بين البلدين

المصدر: أبوظبي - وام

دشن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي و وزير خارجية إسرائيل غابي أشكنازي خطوط الاتصال بين البلدين.

وأجرى سموه اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية إسرائيل تبادلا خلاله التهنئة بمناسبة الاتفاق الذي تم الإعلان عنه الخميس الماضي بشأن مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين دولة الإمارات و إسرائيل.

وأكدا خلال الاتصال الالتزام بتحقيق بنود معاهدة السلام بين الدولتين من أجل النهوض بالسلام والتنمية الإقليمية.

وكانت مديرة الاتصالات الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإماراتية هند مانع العتيبة، قالت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ونظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، دشنا خطوط الاتصال بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل.

وأضافت أن وزيري خارجية البلدين تبادلا التهاني وأكدا الالتزام بتحقيق بنود معاهدة السلام بين الدولتين، من أجل النهوض بالسلام والتنمية الإقليمية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news