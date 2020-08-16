محمد بن راشد يأمر بإرسال مساعدات طبية وغذائية عاجلة إلى السودان ونيجيريا

المصدر: دبي - وام

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإرسال مساعدات طبية وإمدادات غذائية عاجلة إلى الشعب السوداني الشقيق لدعم جهود جمهورية السودان في مكافحة جائحة «كوفيد-19»، والحد من انتشارها، وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على الوقوف إلى جانب الأشقاء، في مختلف المواقف الصعبة، ومد يد العون إليهم، للتغلب على المحن التي قد تمر بها الشعوب.

كما أمر سموه بإرسال شحنة مساعدات طبية وغذائية مماثلة إلى نيجيريا، لمساعدة الكوادر الطبية بها على القيام بدورها على أكمل وجه، ومساعدة المصابين بالفيروس، في تأكيد واضح على تضامن الإمارات مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، في الأزمات التي تتطلب تضافر الجهود كافة، لتخفيف آثارها.

وشملت المساعدات، التي تم نقلها من مستودعات المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، 14 طناً من المواد والمستلزمات الطبية العاجلة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، و20 طناً من الإمدادات الغذائية الضرورية اللازمة، للإسهام في دعم الشعبين الصديقين لتجاوز هذه الأزمة العالمية.

وتشكل «المدينة العالمية للخدمات الإنسانية» محوراً أساسياً لتحركات جهود الإغاثة لمختلف المنظمات الإنسانية العالمية في المنطقة والعالم، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومختلف المنظمات، والبرامج الدولية التي تتخذ من المدينة مقراً لها، لتوصيل المساعدات إلى المحتاجين حول العالم.

ويتكامل دور المدينة مع جهود دولة الإمارات في توصيل المساعدات إلى الدول الشقيقة والصديقة حول العالم، حيث كانت الإمارات من أولى الدول التي بادرت بإقامة الجسور الجوية إلى مختلف أنحاء العالم، لمساندة الجهود الدولية للحد من انتشار جائحة «كوفيد-19»، كما كان لها دور كبير في توفير الأجهزة والمعدات الطبية، وتمكين الفرق الطبية من القيام بواجباتها، وتمكينها من تقديم الرعاية اللازمة للمصابين، من خلال توفير الأدوية والمعدات الطبية اللازمة لمكافحة الفيروس، والحد من انتشاره.

المساعدات تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على الوقوف إلى جانب الأشقاء، في مختلف المواقف الصعبة، ومد يد العون إليهم، للتغلب على المحن.

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