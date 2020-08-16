الدنمارك تفرض ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام

المصدر: استوكهولم - د.ب.أ

أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، أمس، أن البلاد ستطبق الارتداء الإلزامي للكمامات في كل وسائل النقل العام. وقالت في مؤتمر صحافي، إن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 22 أغسطس الجاري.

وأضافت: «نفعل هذا لأن معدلات الإصابة آخذة في الارتفاع، كما أن الأنشطة في المجتمع تزداد أيضاً». وقال وزير النقل بيني إنغلبرشت إن الارتداء الإلزامي للكمامة سيطبق على كل الركاب فوق الـ12 من العمر، وكذلك على السائقين وغيرهم من العاملين في النقل العام.

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