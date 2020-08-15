محمد بن راشد يأمر بإرسال مساعدات طبية وغذائية عاجلة إلى السودان و نيجيريا لدعمهما بمواجهة «كوفيد-19»

المصدر: دبي - وام

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإرسال مساعدات طبية و إمدادات غذائية عاجلة إلى الشعب السوداني الشقيق لدعم جهود جمهورية السودان في مكافحة جائحة «كوفيد-19» و الحد من انتشارها وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على الوقوف إلى جانب الأشقاء في مختلف المواقف الصعبة ومد يد العون لهم للتغلب على المحن التي قد تمر بها الشعوب.

كما أمر سموه بإرسال شحنة مساعدات طبية وغذائية مماثلة إلى نيجيريا لمساعدة الكوادر الطبية بها على القيام بدورها على أكمل وجه و مساعدة المصابين بالفيروس، في تأكيد واضح على تضامن الإمارات مع جميع الدول الشقيقة و الصديقة في الأزمات التي تتطلب تضافر الجهود كافة للتخفيف من آثارها.

شملت المساعدات - التي تم نقلها من مستودعات المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي- 14 طنا من المواد و المستلزمات الطبية العاجلة لمكافحة فيروس كورونا المستجد و20 طنا من الإمدادات الغذائية الضرورية اللازمة للمساهمة في دعم الشعبين الصديقين على تجاوز هذه الأزمة العالمية.

تشكل «المدينة العالمية للخدمات الإنسانية» محورا أساسيا لتحركات جهود الإغاثة لمختلف المنظمات الإنسانية العالمية في المنطقة و العالم و ذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية

ومختلف المنظمات و البرامج الدولية التي تتخذ من المدينة مقرا لها لتوصيل المساعدات إلى المحتاجين حول العالم.

ويتكامل دور المدينة مع جهود دولة الإمارات في توصيل المساعدات إلى الدول الشقيقة والصديقة حول العالم حيث كانت دولة الإمارات من أوائل الدول التي بادرت إلى إقامة الجسور الجوية إلى مختلف أنحاء العالم لمساندة الجهود الدولية للحد من انتشار جائحة «كوفيد 19» كما كان لها دور كبير في توفير الأجهزة والمعدات الطبية وتمكين الفرق الطبية من القيام بواجباتها وتمكينها من تقديم الرعاية اللازمة للمصابين من خلال توفير الأدوية والمعدات الطبية اللازمة لمكافحة الفيروس والحد من انتشاره.

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