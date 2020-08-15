بريطانيا توقع اتفاقاً للحصول على 90 مليون جرعة من لقاحات «كورونا»

المصدر: لندن ■د.ب.أ

ذكرت بريطانيا أمس، أنها وقعت اتفاقاً للحصول على ما يصل إلى 90 مليون جرعة من لقاحات محتملة لفيروس كورونا (كوفيد-19) قيد التطوير.

وقالت الحكومة إن اتفاقات جديدة من حيث المبدأ تمت مع نوفافاكس الأميركية لتطوير اللقاحات، وشركة يانسن البلجيكية للأدوية المملوكة لشركة جونسون أند جونسون.

وستقدم «نوفافاكس» 60 مليون جرعة وجرى تأمين 30 مليون جرعة من «يانسن».

وبما أعلنته بريطانيا أمس، تكون قد ضمنت الحصول المبكر على نحو 340 مليون لقاح.

وكانت اللقاحات من ستة مرشحة مختلفة تتعلق بأربعة أنواع مختلفة من اللقاحات.

وقال وزير شؤون الأعمال ألوك شارما، في بيان: «ستضمن استراتيجية الحكومة لإعداد ملف من اللقاحات المرشحة الواعدة أن يكون لدينا أفضل فرصة ممكنة للعثور على لقاح ناجح».

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