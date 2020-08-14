السعودية تسجل 1383 إصابة جديدة بـ«كورونا» و2566 حالة شفاء

المصدر: الرياض - وام

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 1383 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، تم رصدها بعدد من المدن، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 295902 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 29605 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية.

وأوضح مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحافي اليومي أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة قد ارتفع إلى 2566 حالة تعاف ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 262959 حالة، فيما تم تسجيل 35 حالة وفاة جديدة، ليبلغ أجمالي عدد الوفيات 3338 حالة وفاة.



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