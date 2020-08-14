سلطنة عُمان تؤيد وترحب بالبيان المشترك بين أميركا والإمارات وإسرائيل

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلنت سلطنة عُمان، الجمعة، تأييدها لقرار الإمارات بشأن العلاقات مع إسرائيل، في إطار الإعلان التاريخي المشترك بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل حول الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية واتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية العمانية تأكيده "تأييد السلطنة لقرار الإمارات.

وأعرب الناطق باسم الوزارة عن أمله في أن يسهم ذلك القرار في تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط، وبما يخدم تطلعات شعوب المنطقة في استدامة دعائم الأمن والاستقرار والنهوض بأسباب التقدم والازدهار للجميع.



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