قرقاش: ردود الفعل على الإعلان الثلاثي "مشجعة"

المصدر: دبي ـ الامارات اليوم

أكد أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، الجريئة، أتاحت المزيد من الوقت لفرص السلام عبر حل الدولتين، عبر إبعاد شبح ضم الأراضي الفلسطينية.

وأضاف في عدة تغريدات على حسابه في تويتر "ردود الفعل الإيجابية من العواصم الرئيسية على الإعلان الثلاثي مشجعة، وخاصة أنه عالج في تقدير هذه العواصم خطر ضم الاراضي الفلسطينية على فرص حلّ الدولتين. . قرار الشيخ محمد بن زايد الشجاع يعبّر عن واقعية نحن في أمس الحاجة لها. القرار الناجح فيه أخذ وعطاء وهذا ما تحقّق".

وأضاف "بينما يبقى قرار السلام فلسطيني اسرائيلي بامتياز، أتاحت مبادرة الشيخ محمد بن زايد الجريئة، عبر إبعاد شبح ضم الأراضي الفلسطينية، المزيد من الوقت لفرص السلام عبر حل الدولتين، وتطوير العلاقات الطبيعية مقابل ذلك منحى واقعي تطرحه الإمارات بكل شفافية بعيداً عن المزايدات".

وأشار إلى أن "قرار الامارات كان محل تداول منظم ونشط ضمن آلية صنع القرار في سياستنا الخارجية، وكعادة الشيخ محمد بن زايد اطلع على كافة الجوانب وقاد القرار ضمن رؤية استراتيجية تجمع بين الواقعية السياسية واستشراف جريء للمستقبل. قرار شجاع من قائد استثنائي".

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