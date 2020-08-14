محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة

عبدالفتاح السيسي، تناول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وهنأ الرئيس المصري - خلال الاتصال - صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بخطوة السلام التاريخية التى قامت بها دولة الإمارات تجاه اسرائيل، مؤكدا أنها ستسهم في دفع جهود عملية السلام وفتح آفاق الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.

وأشاد بما تم بموجب الاتفاق بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل من إيقاف قرار إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية بما يحافظ على حل الدولتين ويبقي فرص السلام قائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي واعتزازه بالتوافق بين البلدين الشقيقين بشأن قضايا المنطقة..مشيدا بدعم مصر المتواصل كل ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، وجهودها وإسهاماتها التاريخية في إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.

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