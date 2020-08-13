محمد بن راشد عن محمد بن زايد: التاريخ يكتبه الرجال والسلام يصنعه الشجعان

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

اعتبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل تأكيد على أن التاريخ يكتبه الرجال والسلام يصنعه الشجعان.

وأرفق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مصحوبة بتلك الكلمات الست: "التاريخ يكتبه الرجال والسلام يصنعه الشجعان".

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد أعلن اليوم الخميس، إنه تم الاتفاق، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلطينية.

وذكر بيان مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، أنه من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأثنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واصفا إياها بـ"العظيمة".

وأكد ترامب في تصريحات على أن الإمارات دولة كبيرة، ولديها واحد من أقوى الجيوش، مشدداً على أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أحد القادة الكبار في الشرق الأوسط.

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