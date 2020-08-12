رئيس لبنان: خسائر انفجار مرفأ بيروت تفوق 15 مليار دولار

المصدر: بيروت - أ. ف. ب

قال الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء إن الخسائر الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت الأسبوع الماضي تفوق 15 مليار دولار، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

ونقلت الوكالة عن عون قوله خلال اتصال هاتفي مع ملك إسبانيا ​فيليبي السادس «التقديرات الأولية للخسائر التي مُني بها لبنان تفوق 15 مليار دولار»، مشيرا إلى «خسائر مادية أخرى» و«الحاجة لمواد بناء لإعادة بناء الأحياء المتضررة».

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