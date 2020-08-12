قرقاش: نقف مع العراق في مواجهة الانتهاكات التركية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، رفض الإمارات التدخلات الإقليمية في الشأن العربي كالانتهاكات التركية الجارية في العراق، مؤكداً التزام الدولة بالاحترام الكامل لسيادة الدول وعدم التعرض لشؤونها الداخلية.

وقال قرقاش،اليوم، في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «نقف مع العراق الشقيق في مواجهة الانتهاكات التركية المستمرة لسيادته».

وأوضح أن «موقفنا ثابت في رفض التدخلات الإقليمية في الشأن العربي، فالعلاقات السوية بين الدول يجب أن تقوم على الاحترام الكامل للسيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي».



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