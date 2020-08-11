أول لقاح لـ«كورونا».. 20 دولة طلبت مليار جرعة من «سبوتنيك في» الروسي

المصدر: موسكو- أ. ف. ب

أعلن رئيس الصندوق السيادي الروسي كيريل ديمترييف الثلاثاء أن عشرين دولة أجنبية طلبت مسبقاً «أكثر من مليار جرعة» من اللقاح الروسي ضد كوفيد-19 مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب تبدأ الأربعاء.

وأوضح رئيس الصندوق المشارك في عملية تطوير اللقاح أن الإنتاج الصناعي سيبدأ في سبتمبر. وقال ديمترييف إن اللقاح أُطلق عليه تسمية «سبوتنيك في»:«سبوتنيك» تيمّناً باسم القمر الصناعي السوفيتي، وهو أول مركبة فضائية وضعت في المدار، و«في» تمثل أول حرف من كلمة لقاح في عدة لغات أجنبية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن الثلاثاء خلال اتصال عبر الفيديو مع وزراء حكومته أن بلاده طوّرت «أول» لقاح ضد فيروس كورونا المستجد يوفّر «مناعة مستدامة».

وقال بوتين «هذا الصباح، ولأول مرّة في العالم، تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا المستجد» في روسيا مضيفاً «أعلم أنه فعال بما فيه الكفاية، وأنه يعطي مناعة مستدامة».

وأكد الرئيس أن إحدى بناته تلقت اللقاح. قال «أعتقد أنها في مرحلة ما شاركت في التجارب» مشيراً إلى أن حرارتها ارتفعت قليلاً «وكان هذا كل شيء».

وسيُطرح اللقاح للتداول في الأول من يناير 2021، وفق ما أفاد السجل الوطني للأدوية التابع لوزارة الصحة لوكالات الصحافة الروسية.

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