بوتين يعلن تسجيل أول لقاح ضد «كورونا» في العالم.. وإبنته تلقت اللقاح الجديد

المصدر: موسكو - وكالات

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

وقال الرئيس الروسي أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية مؤتمر الفيديو،:«بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح، لأول مرة في العالم».

ونقل موقع «روسيا اليوم» عنه القول إن «هذا اللقاح اجتاز كل الاختبارات».

وبعد بضع دقائق من إعلانه تسجيل اللقاح، قال بوتين وفق ما نقلت عنه وكالة انترفاكس، «إحدى بناتي تلقت هذا اللقاح. أعتقد أنها في مرحلة ما شاركت في التجارب».

وكان نائب وزير الصحة الروسي اوليك جرينيف أعلن مؤخرا أن اللقاح دخل مرحلة الاختبارات النهائية.

وكان مسؤول بارز آخر بقطاع الصحة قال الشهر الماضي إنه من المتوقع إنتاج كميات كبيرة من اللقاح في شهر سبتمبر المقبل.

وأثارت التصريحات الروسية مخاوف من أنه ربما يتم تمرير اللقاح على عجل دون اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتأكد من سلامته على الأفراد.

وأبدى كثير من العلماء من روسيا وخارجها شكوكاً تجاه اللقاح، وتساءلوا عن قرار تسجيله قبل تجارب المرحلة الثالثة التي تستمر عادة لعدة أشهر وتضم آلاف الأشخاص.

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