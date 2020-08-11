«الإمارات تتطوع» تطلق حملة وطنية عاجلة لدعم الشعب اللبناني

المصدر: دبي - وام

أطلقت حملة «الإمارات تتطوع» مبادرة وطنية إنسانية عاجلة لمواطني ومقيمي الدولة، تحت عنوان «من الإمارات ومن أجل لبنان»، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وذلك في إطار التضامن، ومساندة ودعم الشعب اللبناني الشقيق، بعد ما شهدته العاصمة بيروت من انفجار عنيف، وتأثر العديد من الأسر والمنازل جراء ذلك.

تأتي هذه المبادرة تضامناً مع الشعب اللبناني الشقيق، نظراً لما ألمّ به من خسائر بعد انفجار مرفأ بيروت، الذي ترك آثاره على الأسر ومنازلها، وهي دعوة إنسانية عاجلة لمواطني ومقيمي الدولة للتطوع ومساندة أشقائنا في لبنان، وذلك عبر التسجيل في المنصة الوطنية للتطوع «متطوعين.إمارات».

وتتضمن المهام الموكلة للمتطوعين في الفترة من 10 إلى 25 أغسطس الجاري جمع وفرز المستلزمات المقدمة للشعب اللبناني الشقيق.

ومن أجل دعم إعمار لبنان، دعت المبادرة جميع المتخصصين في مجال الهندسة من مواطنين ومقيمين في دولة الإمارات للتطوع، وتعزيز دورهم التخصصي في فرز مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار لبنان، وتسريع إرسالها، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الفترة من 15 أغسطس الجاري إلى 12 سبتمبر المقبل.

وستقدم مبادرة «من الإمارات ومن أجل لبنان» الدعم المتكامل والعاجل للشعب اللبناني الشقيق، وفق الأولويات والاحتياجات الرئيسة، كالمستلزمات الطبية والغذائية وغيرها من الضروريات العاجل توفيرها، بالمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية في دولة الإمارات ولبنان، إلى جانب أهم الاحتياجات التي تتطلب توفيرها بشكل عاجل، للحد من أثر الظرف الراهن على المتضررين.

جدير بالذكر أن الحملة الوطنية «الإمارات تتطوع»، التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات، انطلقت أوائل أبريل الماضي، تحت مظلة منصة «متطوعين.إمارات»، بالشراكة بين وزارة تنمية المجتمع ومؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، وإشراف الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك في إطار رؤيتها لتوحيد الأنشطة التطوعية على مستوى الدولة، وتعزيز التكامل والتعاون بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة، ومشاركة المجتمع ضمن سياق تأكيد التلاحم والتعاون في دولة الإمارات، ودعم الجهود الوطنية لمواجهة انتشار «كوفيد-19».

وتستهدف الحملة الوطنية دعم جهود المتطوعين على مستوى الدولة، وتسخير خبرات ومهارات ومواهب أفراد المجتمع، وإشراكها في عملية التطوع من خلال نوعين من التطوع، هما الميداني والافتراضي، وضمن منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي في الدولة خلال الأزمات.

وتتيح «الإمارات تتطوع» ــ للراغبين من مواطني ومقيمي الدولة في المشاركة بالتطوع ــ فرصة المبادرة بدعم ومساندة مختلف فئات المجتمع بالتطوع الميداني أو الافتراضي، وللراغبين في التطوع زيارة منصة «متطوعين.إمارات» عبر الموقع الإلكتروني: www.volunteers.ae أو عن طريق الاتصال بالرقم: VOLAE 800 /‏‏80086523/‏‏، وعبر البريد الإلكتروني:info@volunteers.ae.

• المبادرة دعت جميع المتخصصين في مجال الهندسة من مواطنين ومقيمين في دولة الإمارات إلى التطوع.

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