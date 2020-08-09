مواجهات عنيفة بين قوى الأمن اللبنانية ومتظاهرين في محيط مجلس النواب

المصدر: بيروت - د. ب. أ

دارت مواجهات عنيفة اليوم بين القوى الأمنية اللبنانية ومتظاهرين في محيط مجلس النواب.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن عددا من الشبان قاموا بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية، التي ردت بدورها بإلقاء قنابل مسيلة للدموع لتفريقهم.

وتشهد العاصمة اللبنانية تظاهرات احتجاجاً على انفجار مرفأ بيروت وما يصفه المتظاهرون بـ «فساد السلطة».

وكان الانفجار قد خلف 158قتيلا ونحو 6000 مصاب ودمارا هائلا في المرفأ و أضرارا بعدد كبير من المباني مما أدى إلى تشريد قرابة 300 ألف شخص.

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