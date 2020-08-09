بينهم 6 فرنسيين.. مقتل 8 أشخاص بهجوم في النيجر

المصدر: نيامي - أ .ف .ب

قتل ثمانية أشخاص، هم ستة فرنسيين ونيجريان، الأحد، على أيدي مسلحين يستقلون دراجات نارية، في منطقة كوريه في النيجر، التي تضم آخر قطعان الزرافات في غرب إفريقيا، وفق ما أفاد مصدر رسمي.

وقال حاكم تيلابيري، تيجاني ابراهيم كاتييلا، لفرانس برس إن «هناك ثمانية قتلى؛ نيجريان أحدهما دليل (سياحي) والآخر سائق، والستة الآخرون فرنسيون».

وتشهد دول منطقة الساحل، ولا سيما النيجر ومالي وبوركينا فاسو، هجمات متزايدة للجماعات الإرهابية رغم نشر قوات حكومية وآلاف الجنود الفرنسيين لمكافحة الإرهاب.

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