بالفيديو.. الإمارات تجمع شمل عائلة يمنية يهودية بعد فراق 15 عاماً

المصدر: أبوظبي - وام

تجسيداً لنهج دولة الإمارات في ترسيخ القيم الإنسانية، قامت الجهات المعنية في الدولة بالمساعدة في لمِّ شمل عائلة يهودية من اليمن، ببقية أفرادها المقيمين في لندن بالمملكة المتحدة، ليجتمعوا معاً في دولة الإمارات بعد فراق دام 15 عاماً.

وقد تضافرت جهود الجهات المعنية في الدولة، من أجل تسهيل سفر «الأب» و«الأم» من الجمهورية اليمنية الشقيقة إلى الدولة، كما تم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل سفر بقية أفراد الأسرة، وهم: الابنة والابن وزوجته والأحفاد، من لندن إلى دولة الإمارات.

وأكد أفراد الأسرة، لوكالة أنباء الإمارات (وام) أن جمع شملهم ولقاءهم معاً، بعد فراق دام نحو 15 عاماً، أشبه بالمعجزة والحلم المستحيل، متوجهين بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات على الجهود الكبيرة لترتيب هذا اللقاء، الذي يؤكد أيضاً نهج الدولة الإنساني الرائد، وقيمها السامية في التسامح والتعايش، والتي تعد نموذجاً يحتذى للعالم أجمع.

وقال الأب عقب لقائه أبناءه: «أشعر اليوم بأنني وُلدت من جديد، فأنا اليوم سعيد للغاية بلقائي مع كل أفراد أسرتي.. أبنائي وأحفادي، كما أشعر بسعادة غامرة وراحة بوجودي في دولة الإمارات، وطن التعايش والتسامح والخير».

• الأب عقب لقائه أبناءه: «أشعر اليوم بأنني وُلدت من جديد.. وبسعادة غامرة بوجودي في الإمارات، وطن التعايش والتسامح والخير».

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