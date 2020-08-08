الأمن اللبناني يطلق قنابل الغاز على متظاهرين وسط بيروت

المصدر: بيروت - د ب أ

أطلقت قوات الأمن اللبنانية، اليوم السبت، قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين محتجين في محيط مجلس النواب وسط العاصمة بيروت.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن مجموعات من المحتجين توافدت على ساحة الشهداء في وسط بيروت للمشاركة بتظاهرة أطلقوا عليها اسم "وقت الحساب"، داعين إلى استقالة الحكومة.

وتوجه عشرات المحتجين إلى المجلس النيابي وقاموا برمي الحجارة والأخشاب ومخلفات انفجار يوم الثلاثاء الماضي على القوى الأمنية الموجودة لحماية المجلس، في محاولة للدخول إلى المجلس النيابي.

وحاول المحتجون إزالة العوائق الحديدية الموضوعة أمام مدخل المجلس من قبل القوى الأمنية لإحداث ثغرة للدخول إلى المجلس.

وهتف المحتجون: "بالروح بالدم نفديك يا بيروت"، كما هتفوا: " ثورة ثورة ".

من جانبها، دعت قيادة الجيش اللبناني المحتجين إلى وجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدي على الأملاك العامة والخاصة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news