وفاة زوجة سفير هولندا بلبنان جراء انفجار بيروت

المصدر: أمستردام - د ب أ

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية، أن زوجة السفير الهولندي في لبنان توفيت اليوم السبت متأثرة بإصابات خطيرة لحقت بها في الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم، إن زوجة السفير أصيبت في الانفجار لدى وقوفها بجوار زوجها في غرفة المعيشة في منزلهما ببيروت وتوفيت لاحقاً.

وأضافت: "نشعر بحزن عميق لوفاة هيدويج والتمانز مولييه في وقت مبكر نتيجة الانفجار الضخم في بيروت، تعاطفنا مع زوجها وأولادهم وأفراد الأسرة، ونتمنى لهم كل القوة لمواجهة هذه الخسارة الفادحة".

وتسبب الانفجار في إلحاق أضرار جسيمة بالسفارة الهولندية وإصابة أربعة أشخاص آخرين على صلة بالسفارة.

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