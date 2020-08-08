43 سورياً على الأقل بين قتلى انفجار بيروت

المصدر: دمشق - وكالات

أعلنت السفارة السورية في بيروت أن 43 سورياً بين قتلى الانفجار الذي هز مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، لافتة إلى أن الحصيلة غير نهائية.

وقالت السفارة في بيان لها اليوم: "استمراراً للجهود التي نبذلها لمتابعة أحوال المواطنين السوريين المتضررين من الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت فقد قامت السفارة بتقديم كل التسهيلات لنقل جثامين بعض الشهداء إلى سورية والمساعدة على دفن البعض الآخر في لبنان".

وأكدت السفارة "قيامها بما يلزم من جهود بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجمهورية اللبنانية للبحث عن المفقودين، وخصوصاً أن هذا الموضوع يحظى باهتمام مباشر من القيادة السورية التي وجهتها لتقديم كل أشكال المساعدة الممكنة".

وعبرت السفارة من جديد عن "عميق مواساتها لأسر الشهداء السوريين واللبنانيين وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى من مواطني البلدين الشقيقين وجميع مواطني البلدان الأخرى المتضررين وترجو للجمهورية اللبنانية الشقيقة التجاوز السريع لتداعيات هذه الكارثة وتجدد استعدادها للتعاون والتنسيق معها في كل ما يلزم وبما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين".

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