عمان ترفع القيود على التنقل بين المحافظات قبل عاصفة كبيرة

المصدر: دبي ■رويترز

ذكرت وكالة الأنباء العمانية أن السلطنة سترفع حظراً استمر أسبوعين على التنقل بين المحافظات قبل يوم من الموعد المقرر، وذلك في ظل ترقب وصول عاصفة مدارية كبيرة.

وفرضت عمان حظراً على التنقل بين المحافظات في 25 يوليو للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال عطلة عيد الأضحى.

ورُفع الحظر بعد ظهر أمس، بدلاً من اليوم كما كان مقرراً مع ترقب وصول العاصفة إلى بحر العرب.

لكن الإغلاق التام سيظل سارياً في محافظة ظفار في الجنوب حتى إشعار آخر.

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