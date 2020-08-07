الأمم المتحدة: 100 ألف طفل بلا مأوى جراء انفجار بيروت

المصدر: جنيف - د. ب. أ

كشفت التقديرات الأولية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن ما بين 80 ألف طفل إلى 100 ألف، قد صاروا بلا مأوى جراء الانفجار الضخم الذي وقع بمرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت المتحدثة باسم «يونيسف» ماريكسي ميركادو إن أكثر من 120 مدرسة في العاصمة اللبنانية تضررت جراء الانفجار، وهي بحاجة إلى عمليات ترميم على وجه السرعة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأشارت في مؤتمر صحافي بجنيف إلى الحاجة الماسة إلى توفير احتياجات إنسانية، فورية، وبكمبات كبيرة.





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