عون يرجح فرضية «التدخل الخارجي» في انفجار بيروت المدمر

المصدر: بيروت - رويترز

قال الرئيس اللبناني ميشال عون لوسائل إعلام محلية اليوم الجمعة إن التحقيق في الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت سيبحث احتمال حدوثه نتيجة إهمال أو تدخل خارجي، حسبما ذكر مكتبه.

وقال عون في تصريحاته التي نشرتها وسائل إعلام وأكدها مكتبه ‭‭«‬‬لم يحدد بعد سبب الانفجار، فهناك احتمال تدخل خارجي عبر صاروخ أو قنبلة أو أي عمل آخر، وطلبت من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأمين الصور الجوية لمعرفة ما حصل وإن لم تتوفر لدى الفرنسيين سنطلبها من مصدر آخر».

وأضاف أن التحقيق في الانفجار الذي وقع في مستودع يضم مواد شديدة التفجير يوم الثلاثاء يرتكز على ثلاثة مستويات.

أولا على كيفية دخول هذه المواد المتفجرة وتخزينها في العنبر رقم 12.

والثاني ما إذا كان الانفجار نتج بسبب الإهمال أو حادث قضاء وقدرز

والثالث هو احتمال أن يكون هناك تدخل خارجي أدى إلى وقوع هذا الحادث.

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