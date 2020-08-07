أبو الغيط يتوجه غدا إلى بيروت في زيارة تضامنية

المصدر: القاهرة - وكالات

يتوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، إلى بيروت غدًا السبت في زيارة تضامنية مع لبنان في أعقاب كارثة الانفجار بمرفأ بيروت والذي أدى إلى سقوط آلاف بين قتلى وجرحى وتشريد آلاف الأسر إثر تحطم منازلهم.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن الهدف من الزيارة هو إبداء التضامن وحشد الدعم العربي والعالمي لمساعدة لبنان في مواجهة تبعات الكارثة الأخيرة التي يمكن أن تكون ممتدة لفترة زمنية، خاصة في ضوء الصعوبات المالية والاقتصادية الضخمة التي يواجهها لبنان حاليًا والتي فاقمت منها تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار المصدر إلى أن أبوالغيط كان قد أطلق في وقت سابق مناشدة للدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية، العربية والعالمية، الإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للبنان، داعياً إلى تحرك دولي فوري لمساعدة لبنان على مواجهة الكارثة المروعة التي يمر بها.



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