لبنان.. توقيف 16 شخصاً بينهم مسؤولون في مرفأ بيروت

المصدر: بيروت - أ. ف. ب

أعلن مفوّض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي الخميس توقيف 16 شخصاً بينهم مسؤولون في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق، على خلفية الانفجار الضخم الذي أودى بحياة 137 شخصاً وتسبّب بإصابة خمسة آلاف آخرين.

وأوضح عقيقي في بيان أنّه «تم استجواب أكثر من 18 شخصاً حتى الآن، من مسؤولين في مجلس إدارة مرفأ بيروت وإدارة الجمارك ومسؤولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في العنبر رقم 12» حيث تمّ تخزين 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم إضافة «إلى مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات للتفجير البطيء».

وقال إنه تمّ توقيف «16 منهم على ذمة التحقيق حالياً».

وتزامن هذا الأجراء مع إصدار هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان قراراً بتجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ورفع السرية المصرفية تجاه المراجع القضائية عن سبعة موظفين بينهم المدير العام الحالي والسابق للجمارك، وفق ما أكد مصدران رسمي ومصرفي.

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